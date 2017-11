Fedez e Chiara Ferragni, fondoschiena nudo e baci bollenti

Social innamorati sempre in viaggio, Fedez e Chiara Ferragni la scorsa settimana hanno fatto tappa a Taormina. Non solo foto sui rispettivi profili Instagram, ma anche qualche paparazzata che è finita sulle pagine del settimanale Chi. Nell'obiettivo dei flash sono finiti i lati B del rapper e della fidanzata. Lei abbassa i boxer a lui e lui la mordicchia sul fondoschiena in uno scambio di giochi erotici in mare.