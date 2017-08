Chiara Ferragni, traguardo da dieci milioni di follower

Carriera in costante ascesa per Chiara Ferragni che ha raggiunto dieci milioni di follower su Instagram. Traguardo che la incorona celebrity italiana con più fan: tra video e foto la fashion blogger fa incetta di visualizzazioni giorno dopo giorno. E se la sua vita social va a gonfie vele, anche quella reale non è niente male. Chiara ha appena trascorso una vacanza in un resort di lusso a Santorini con la mamma e le sorelle mentre Fedez è a Dubai.

Anche dall'isola greca, Chiara documenta le sue vacanze con la madre Marina e le sorelle Valentina e Francesca. Pranzi vista mare, bagni di sole in barca e tuffi in piscina in un resort da favola potrebbero scatenare l'invidia di chiunque. La fashion blogger, sempre in posa tra cambi bikini e video, celebra il suo successo: dieci milioni di follower su Instagram sono un bel numero. Assente giustificato è il fidanzato Fedez, in questi giorni a Dubai per lavoro.