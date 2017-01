Fanny Neguesha, curve da fuoriclasse

Migliaia e migliaia di "mi piace" in poche ore. Sui Social Fanny Neguesha, ex fidanzata di Mario Balotelli e ex naufraga de L'Isola dei Famosi fa l'en plein e colleziona consensi sfoggiando le sue curve conturbanti in micro bikini e un seno bombastico che sembra sul punto si sgusciare fuori dal mini triangolino.

In vacanza a Pukhet in Thailandia con alcuni amici la sexy e bellissima modella belga sembra proprio divertirsi e su Instagram condivide scatti bollenti. A Fanny piace "giocare" ad armi scoperte... e le sue armi sono quelle giuste. Un corpo mozzafiato, curve prorompenti e un seno esplosivo che accende, anzi infuoca i social e l'immaginazione.



Splendida e raggiante la modella belga ha ormai trovato la sua strada. Di recente è stata testimonial in abito da sposa per una importante manifestazione e archiviato Balo anche in amore non sembra messa male. Almeno stando ai rumors, che l'accoppiano prima con uno poi con l'altro. Lei non si scompone, non conferma e non nega nulla. Scatta selfie, posa, espone la sua morbida e provocante bellezza sui social e aspetta il suo momento.