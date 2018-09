Fabrizio Corona-Zoe Cristofoli, dietro la rottura c'è la modella Patrizia Bonetti

Chi credeva che fosse Belen la causa della rottura tra Fabrizio Corona e la influencer Zoe Cristofoli è sulla strada sbagliata. Il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 21 settembre, rivela che la vera "pietra dello scandalo" è invece la modella Patrizia Bonetti, 22 anni, ex concorrente del "Grande Fratello" ed ex di Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci.

Era stata Zoe Cristofoli ad annunciare la rottura della sua relazione con Corona, in diretta televisiva. "Non ha avuto il coraggio di reggere una relazione seria con un persona perbene come me", ha detto l'influencer. In realtà la rottura è arrivata dopo che Zoe ha trovato dei messaggi hot sul telefono del compagno. E i messaggi arrivavano proprio da Patrizia Bonetti.



Nonostante la giovanissima età, la ragazza vanta già un palmares di conquiste maschili altisonanti, iniziando da Claudio D'Alessio (figlio maggiore di Gigi) fino a Gianluca Vacchi, passando per Stefano Ricucci.