Fabrizio Corona apre un nuovo ufficio, guarda gli interni

Solo poche settimane fa, sulle pagine di Chi, Fabrizio dichiarava il suo amore a Silvia in un servizio ad alto tasso erotico. Diceva che avrebbe voluto portarla all'altare entro un anno. Ma secondo indiscrezioni la coppia sarebbe scoppiata. E mentre la Provvedi ritrova il sorriso con la gemella Giulia e un gruppo affiatato di amiche a Formentera, Fabrizio sopporta la calura milanese in canottiera.



E con un tour virtuale Corona mostra il suo nuovo quartier generale: 280 metri quadri a disposizione dell'ex re dei paparazzi e della sua nuova squadra che includerà la presenza di una cuoca. Archi, mattoni a vista, quadri, bagni personalizzati, cucina e una stanza segreta a cui avrà accesso solo Fabrizio, come rivela lui stesso su Instagram.



Anche la delicata situazione familiare pare abbia preso la giusta direzione. A margine di uno scatto in cui il figlio Carlos abbraccia la mamma e la nonna (tra le quali in passato non sono mancati lunghi momenti di tensione), Corona ha condiviso il suo pensiero sui social: "La vita ci dà, la vita ci toglie, la vita ti insegna ti fortifica ma a volte ti distrugge facendoti molto male. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere. Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto se il fine è qualcosa di speciale. Perdonare non è da deboli incoerenti ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene".