Eva Herzigova in bikini, dov'è il décolleté di 23 anni fa?

Ora come ventitre anni fa quando in una importante campagna pubblicitaria di intimo appariva su riviste e cartelloni di tutto il mondo con un intrigante e rivoluzionario reggiseno push up. Eva Herzigova, ancora in splendida forma a 44 anni, condivide il suo bikini social prima di tuffarsi in acqua nel "paradiso terrestre". Ed è spettacolare.

E' stata una delle modelle più famose e richieste negli anni '90 e continua a lavorare come testimonial per i brand più famosi. Mamma di tre figli e compagna dell'imprenditore torinese Gregorio Marsiaj, Eva è sempre al top della forma. Tonica, longilinea e incredibilmente sexy posta su Instagram uno scatto della sua estate in bikini. Slip nero e reggiseno a fascia evidenziano le sue linee perfette, ma quel décolleté del 1994 appena contenuto dal famoso push up sembra essere un ricordo. I fan apprezzano e i complimenti non mancano, anche con qualche taglia in meno.