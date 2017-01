Mamme vip, anche la poppata è diventata social

Come per i pancioni nudi, così per la poppata: prima sono arrivate le cover, poi è scoppiata la moda social. Indimenticabili le copertine di Eva Herzigova con il suo bimbo al seno, Gisele Bundchen che allatta durante uno shooting o il servizio patinato di Eva Riccobono divinamente intenta a nutrire il piccolo Leo. Sdoganata sui giornali, la poppata è diventata un rituale social per le mamme vip. Ecco una carrellata di scatti...

C'è chi sostiene i benefici dell'allattamento al seno propinando foto della poppata da tanto tempo, come accade per la modella Eva Riccobono, mamma di Leo. Sostenitrice dell'allattamento al seno anche Veronica Maya che con la sua terzogenita attaccata ai capezzoli ha posato per riviste, shooting, pubblicità e dietro le quinte dei programmi tv. Sceglie il canale social per mostrare la tenerezza della maternità anche Irene Capuano con la bimba avuta dal compagno Francesco Arca, Olivia Wilde, da poco diventata mamma per la seconda volta e Cristina De Pin, mamma di Mariam. Sfoglia la gallery e scopri le dolcissime immagini di poppate social...