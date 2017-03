Eva Herzigova annuncia le nozze con Gregorio Marsiaj... dopo 14 anni

Dopo un matrimonio fallito con Tico Torres, batterista di Bon Jovi, la Herzigova aveva detto di non essere una fan del matrimonio. “Una relazione è continua evoluzione e il matrimonio spesso ferma questa progressione amorosa” aveva dichiarato, aggiungendo: “Sono una ragazza molto indipendente e mi piace la solitudine. Sono come un gatto: mi piace essere accarezzata, ma ho anche bisogno di andare via per poi tornare”. Gregorio deve averle fatto cambiare idea e ora fervono i preparativi per le nozze.