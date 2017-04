Elsa Pataky, splendida 40enne in topless su Elle

Segni particolari? Bionda, 40 anni, moglie di Chris Hemsworth, nota per il suo ruolo in The Fast and Furious, e ora anche per una cover di Elle Spagna in cui posa supersexy in topless. Elsa Pataky campeggia sulla copertina del magazine con un dolcevita nero, capezzoli in vista, ombelico in primo piano e ventre nudo e piatto. Il servizio all'interno è ancora più hot...