Elisabetta Gregoraci mangia la pizza nel cartone con il figlio

Esiste cena più allegra di una pizza mangiata direttamente nel cartone della consegna a domicilio? Certo che no! Nella loro serata casalinga Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco badano solo alla sostanza. All'etichetta ci pensa Flavio Briatore, in trasferta nel suo locale esclusivo a Dubai. La serata "magica" di madre e figlio prosegue poi in salotto: Eli si trasforma in Harry Potter, con tanto di costume e bacchetta.