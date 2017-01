Elena Santarelli, ultimo bikini d'estate e guai a dirle che è troppo magra

11:46 - Mentre a Verissimo scorrono le immagini del suo matrimonio, Elena Santarelli si gode gli ultimi scampoli d'estate a Bodrum in Turchia. Ennesima luna di miele con il suo amato Bernardo Corradi? Negli scatti Instagram il neo-maritino non compare, ma è certo che sia nei paraggi. Per curare a vista la sua splendida moglie, che in bikini turchese sfoggia il suo fisico perfetto. Anche se molti follower notano l'eccessiva magrezza...

Longilinea e filiforme la showgirl non può certo lamentarsi dei chili di troppo, al suo fisico ci tiene e lo dimostra. A 33 anni appena compiuti e con un bambino di cinque anni la Santarelli vanta forme toniche, ventre piatto e curve scolpite, oltre ad un bellissimo décolleté, come mostrano gli scatti social. Insomma altro che eccessiva magrezza. E pensare che al suo debutto da modella, a 17 anni, come racconta lei stessa in un'intervista, "la maggior parte delle volte ricevevo dei no perché ero troppo grossa per loro...". Altri tempi, adesso Elena si prende la sua rivinciate.