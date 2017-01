20 agosto 2014 Elena Santarelli, 33 anni e un corpo doc La showgirl chiude in bellezza la sua estate a Formentera con le amiche e il neo maritino Bernardo Corradi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:28 - Ha compiuto da pochi giorni 33 anni spegnendo le candeline a Formentera, tra le amiche più care, il marito e il figlio. Bionda, bellissima e in splendida forma Elena Santarelli cinguetta su Instagram mentre abbraccia Bernardo Corradi: "Il meglio deve ancora venire". Poi posta uno scatto mentre si gode il sole stesa su un lettino e sfoggia le sue curve mozzafiato.

Il meglio dovrà ancora venire, ma anche quello che c'è non è da buttare. Mare, movida, relax e le amiche Alessia Marcuzzi, Simona Miele e molte altre con cui ha festeggiato il suo "bday" scattando una foto al tramonto: "Saluto al sole fra donne... happybirthday to me", scrive Elena. Corradi l'ha raggiunta proprio per l'occasione e Elena ha subito cinguettato: "Finalmente sei arrivato", felice di avere accanto il suo uomo, neo marito dallo scorso 2 giugno. Tutto procede insomma per il verso giusto per la bionda showgirl che ha deciso di chiudere in bellezza le sue lunghe vacanze estive volando sull'isola prediletta dai vip prima di tornare alla vita di tutti i giorni.