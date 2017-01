Elena Santarelli, dopo la gaffe s'abbronza

13:32 - Meglio prendere il sole in tanga e lasciar perdere le cene... Già perché la bella Elena Santarelli in vacanza a Formentera è reduce da una gaffe con il calciatore della Nazionale Marco Verratti, che la showgirl avrebbe scambiato per un cameriere durante una cena con la famiglia Bonolis e altri amici. Ora alla Santarelli, fresca mogliettina del calciatore Bernardo Corradi, non resta che abbronzarsi...

Stando a quanto scrive Gabriele Parpiglia su Twitter, il calciatore del Psg avrebbe raccontato a tavola di essere stato in un ristorante fantastico la sera prima. Lady Santa lo avrebbe ascoltato per poi dire serafica: “Ma tu da quanto tempo fai il cameriere in questo locale?”. Silenzio e imbarazzo generale, finché Bonolis non ha sdrammatizzato spiegando alla showgirl chi è Verratti. Lei si sarebbe scusata in mille lingue. Ora il campione è ripartito per gli impegni in campo e la Santarelli può godersi il sole...