Elena Santarelli, festa con le amiche in attesa della sua principessa

Gravidanza agli sgoccioli per Elena Santarelli. Dopo l'arrivo della "pupina" di Ilary Blasi e Francesco Totti , è in arrivo anche baby Corradi. La ex naufraga ha festeggiato l'imminente arrivo della sua principessa con un babyshower con le amiche, tra cui Alessia Marcuzzi. Fiori rosa e dolcetti a tema per Lady Santa che ha sfoggiato le sue curve esplosive.