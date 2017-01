Elena Morali, bomba sexy per GQ

Occhi grandi, zigomi alti, labbra carnose, capelli lunghi, biondi e curve da capogiro. Elena Morali, ex Pupa, soubrette bombastica di Colorado e collazionatrice di fidanzati celebri, da Renzo Bossi, a Guè Pequeno passando per Mario Balotelli, posa sulle pagine di GQ e sfoggia lato B e forme da bomba sexy. E sui social continua la sfilata hot di scatti mozzafiato.

Dietro l'obiettivo Davide Ambroggio: "Bionda, capelli lunghi, raccolti, niente trucco. La prima cosa che noto è una bellissima voce, molto dolce. Per il resto, una ragazza carina, semplice", così la descrive il fotografo. Una Morali che non ti aspetti. Tutt'altro che bambola bionda e "plastificata", la showgirl mostra il suo vero lato da brava ragazza, poi ecco però che si trasforma in bad girl, aggressiva e super sexy in tacchi a spillo, lingerie bollente e trasparenze audaci. Elena è così e sui social non si smentisce. Una passerella di scatti da cardiopalma, semi topless, curve sinuose e forme bombastiche... da brava ragazza.