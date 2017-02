Cristina Chiabotto: "Le nozze? Vedremo nei prossimi mesi"

Affascinante, elegante e altissima. Cristina Chiabotto è vestita scintillante e il miniabito che mette in risalto le sue gambe chilometriche la fa svettare anche nel parterre. Incontriamo la ex Miss Italia durante la sfilata Genny all'Arengario in piazza Duomo: è reduce dalla vittoria bianconera e non sta più nella pelle. Delle nozze invece dice a Tgcom24: “L'anno è appena cominciato, verificheremo nei prossimi mesi”.