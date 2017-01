Cristina Buccino, sottoveste social e sexy

10:05 - Un profilo social, e non solo, molto sexy quello di Cristina Buccino. In sottoveste nera con pizzo sul décolleté, seduta per terra con una tazza in mano, la showgirl e modella, ex di Claudio D'Alessio, augura un buongiorno a luci rosse ai suoi follower. E nel selfie bollente, dalla scollatura, ecco spuntare in penombra un capezzolo, che accende le fantasie del mattino...

Ma non è il solo scatto piccante della sensuale e seducente Cristina. Il suo profilo è un album di foto ad altissimo tasso erotico. In bikini, in canotta, in jeans o in minigonna è impossibile non ammirare le curve perfette e le forme conturbanti di un corpo scolpito e perfetto. Gambe lunghe e sinuose, pancia piatta, décolleté esplosivo, quanto basta, per restare ammaliati e semplicemente ammirati.