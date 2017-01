Cristina Buccino, lato B da capogiro

10:52 - Cristina Buccino cinguetta maliziosa da bordo piscina. Schiena nuda e perizomino striminzito dalla fantasia aggressiva, l'ex fidanzata di Claudio D'Alessio stuzzica i fan facendo intuire un topless che, sembra, non avere alcuna intenzione di mostrare...

Maliziosa come sempre, la Buccino gioca con il suo corpo e con le sue forme burrose. Eccola distesa sul materassino mentre sfoggia la pancia piatta e un bikini striminzito. Lei, che sa come stuzzicare senza esagerare, provoca quel tanto che basta per scatenare i suoi follower che la riempiono di complimenti.



Alle voci di una presunta, e poi smentita, gravidanza di Nicole Minetti - nuova fiamma del suo ex fidanzato Claudio D'Alessio - lei risponde con il suo inconfondibile sex appeal, per una lotta all'ultima curva... In attesa che un altro faccia breccia nel suo cuore, la Buccino non si perde d'animo e si concentra su quello che sa fare meglio: la femme fatale.