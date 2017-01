Cristina Buccino, un bikini tutto da guardare

17:46 - L'estate sta finendo ma Cristina Buccino non ha nessuna intenzione di rivestirsi... Eccola nell'ennesimo scatto social che la ritrae in bikini. Bellissima e sensuale mentre esce dall'acqua la showgirl ex di Claudio D'Alessio, sfoggia un seno prosperoso e un vitino da vespa decisamente sexy. I suoi scatti social sono una girandola di pose da diva e scorci mozzafiato...

Bikini, costume intero, mini abiti, schiena nuda, abiti dalle scollature vertiginose... Le vacanze della Buccino - a giudicare dal suo profilo social - sono state ad alto tasso erotico. Nessun uomo avvistato al suo fianco e così Cristina si candida a diventare una delle single più desiderate dell'autunno... Complici i suoi sguardi maliziosi e le sue forme al cardiopalmo c'è da scommettere che i pretendenti non tarderanno ad arrivare. Ai follower non resta che sfogliare il suo album dell'estate e lasciarsi stuzzicare dai panorami offerti dalla showgirl. L'effetto "batticuore" è garantito.