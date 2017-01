Cristina Buccino, che bikini bombastico

12:04 - Di chi sia la fidanzata non è ancora ben chiaro. Qualcuno la vorrebbe accoppiata con Marco Borriello, qualche altro con Pippo Inzaghi, lei nicchia e su Instagram posta scatti decisamente sexy e audaci. E in quanti vorrebbero essere fidanzati con Cristina Buccino! La ex professoressa de L'eredità, ex fidanzata di Claudio D'Alessio, in bikini è davvero una bomba.

Il triangolo fatica a contenere il suo décolleté prosperoso e il microslip lascia in bella vista le curve e il tattoo hot della bella Cristina che posa sensuale per una “prova costume” social. Poi cinguetta mostrando le spalle nude: “...e io ti sto aspettando”. Ma chi starà aspettando la ex professoressa dalle mosse audaci e intriganti?