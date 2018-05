Costanza Caracciolo e Christian Vieri, vita da sex bomb(er) a Miami

Tra pochi mesi raggiungeranno il traguardo di un anno insieme. Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono sempre più affiatati e sempre più uniti sotto lo stesso tetto a Miami. Lei frequenta una scuola per perfezionare il suo inglese, lui si mantiene in forma tra corse, partite sulla sabbia e progetti per l'estate. E per la coppia non manca poi il tempo per un break al bacio...