Costanza Caracciolo e Bobo Vieri in Sicilia: bagno di folla "in famiglia"

E' arrivato il momento delle presentazioni in famiglia per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo? L'ex calciatore è atterrato in Sicilia con tutta la sua squadra. A Marina di Ragusa fa tappa la “Bobo summer cup”, ma visto che si trova sull'isola natale della ex velina c'è da scommettere che la coppia farà una sosta anche tra i Caracciolo. Intanto per la coppietta in dolce attesa un bagno di folla ad accoglierli...