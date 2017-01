Claudia Galanti, mamma dolce e sensuale

10:54 - Una sola certezza nella vita di Claudia: l'amore per i suoi tre figli. Dall'addio ad Arnaud Mimran, suo compagno e padre dei suoi bambini, alla liaison con Tomaso Buti, passando per lo shopping sfrenato, le serate mondane e i look trasgressivi e sensuali, la Galanti non è mai ferma. Ma la sua sicurezza sono Liam, Tal Harlow e Indila Carolina, nata lo scorso marzo. Ed è con lei che posa in versione mamma mozzafiato.

Dalle coccole sul divano con i piccoli e i suoi fratelli ai giochi per Halloween, la Galanti posta foto e ritratti di vita familiare. Dopo lo scatto erotico che la ritraeva nuda nell'acqua, Claudia abbandona i panni da sex bomb e veste solo quelli di mamma premurosa e dolcissima. A casa sul divano fa saltare la sua Indila, senza rinunciare al suo lato sexy. E così mentre tiene la piccola sulle gambe la vestaglia si apre e le lascia completamente scoperte le gambe e le cosce. Un profilo intrigante che non sfugge ai follower.