22 ottobre 2014 Claudia Galanti, il suo ex Arnaud Mimran la implora: "Ti amo, torna da me!" Il miliardario francese racconta a "Diva e Donna" la sua verità sulla rottura con la modella paraguaiana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:00 - Per lei farebbe qualsiasi cosa, perché la ama ancora. "I love Clodià", dice Arnaud Mimran a "Diva e Donna" parlando della sua ex Claudia Galanti e al settimanale svela i retroscena della sua rottura con la modella paraguaiana: "Le darò quello che vuole, nessun problema".

I soldi del resto non sono mai stati un suo cruccio. Il patrimonio di famiglia dell'imprenditore francese ammonta a oltre un miliardo di euro e nei cinque anni che ha passato in coppia con Claudia Galanti è stato un tripudio di lussi, eccessi e capricci. Mega ville a Marrakech, appartamenti lussuosissimi a Parigi e Milano e poi barche, vacanze esclusive e un guardaroba principesco. "Non mi vergogno della mia ricchezza", dice lui, che sarebbe pronto a fare qualsiasi investimento per la sua Clodià, come la chiama lui... alla francese naturalmente. "Ho sempre comprato tutto per lei, per farla felice. Lei chiedeva e io compravo". Cinque anni di love story senza mai un litigio, come racconta Mimran.



Poi "per circa sei mesi prima della crisi ho avuto un periodo difficile. Ero nervoso soprattutto per alcuni investimenti che non sono andati come volevo. Ero preoccupato e lei non capiva. Voleva fare vita mondana". E così Claudia se ne è andata. "Vederla con un altro uomo mi dà fastidio, ma per me non è vero che è fidanzata con Buti. Lui non è l'uomo per lei, non va bene... non ha abbastanza soldi". E su questo punto il miliardario francese sembra non avere dubbi... i soldi fanno davvero la felicità e potrebbero aiutarlo a riconquistare la sua Clodià.