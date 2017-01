12 marzo 2015 Claudia Galanti, al luna park con i suoi bimbi E dopo un litigio, Tommaso Buti fa i bagagli e lascia la casa della showgirl Tweet google 0 Invia ad un amico

10:23 - Ha voglia di normalità e di serenità. Per i suoi bambini. Claudia Galanti appare in uno scatto social dell'amica Raffaella Zardo che l'ha aiutata a superare questo terribile momento. Insieme le due giocano sugli autoscontri in un luna park di Milano con i piccoli Liam e Tal Harlow. Intanto pare che il nuovo compagno Tommaso Buti abbia già fatto i bagagli.

"Non capiscono cosa stia succedendo e per loro sto cercando di tornare alla vita normale, a essere la mamma presente che sono sempre stata” aveva detto la Galanti in un'intervista a Verissimo parlando del suoi bambini. “Se fossero più grandi, sarebbe più difficile dare delle risposte, perché non so darle nemmeno a me stessa”.



E se con i piccoli sta cercando di tornare alla vita, anche l'amore pareva giocare un ruolo importante in questo ritorno alla normalità. Fino all'altra sera... Infatti, secondo quanto riporta il sito Dagospia.it, tra Claudia e Tommaso Buti, suo nuovo compagno dopo l'addio ad Arnaud Mimran, sarebbero volate parole di fuoco. Dopo una cena in un ristorante milanese, la coppia si sarebbe ritirata nella casa della showgirl. Ma i vicini avrebbero sentito urla e schiamazzi, fino a quando Buti non è stato letteralmente cacciato di casa. Secondo Dagospia, Tommaso sarebbe stato avvistato a tarda notte con la valigia in mano alla ricerca di un taxi...