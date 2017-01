Claudia Galanti, abito trasparente per sedurre

13:54 - Trasparenze in primo piano per le bellissime dello showbiz che amano sedurre con il vedo non vedo. Da Bar Refaeli, con una maglia luccicante molto sexy a Claudia Galanti che mette in mostra la sua femminilità con un abito davvero provocante. Natalia Mesa Bush, in reggiseno, lascia intravedere il capezzolo, mentre Claudia Romani punta su un selfie conturbante in sottoveste.

Claudia Galanti ad una serata di gala si presenta fasciata in un abito dir poco audace che esalta le forme del suo seno esplosivo e la linea delle lunghe gambe affusolate. Si può dire che la showgirl, da poco madre del terzo figlio, conosce bene le sue armi di seduzione.



Anche la top model Bar Refaeli, con un look più sobrio ma altrettanto sexy osa con una maglia trasparentissima scoprendo la sua naturale bellezza. Reggiseno nero in primo piano per un'uscita serale. Elegantissima e sensuale Simona Ventura con il suo abito lungo tutto pizzo. Spalle e scollatura trasparenti per un look di gran classe.



Decisamente più aggressivi i vedo non vedo della modella dalle forme giunoniche Natalia Mesa Bush che, a Dubai, in pausa shooting posa con un reggiseno in parte velato lasciando intravedere il suo capezzolo. Altro capezzolo in primo piano qui in Italia per Vittoria Schisano che, in un provocante abito nero, trasparente sulle gambe, ha qualche problemino con la scollatura. A Miami dove ormai è di casa, Claudia Romani punta invece su una sottoveste in pizzo aderente per un selfie ad alto tasso erotico.