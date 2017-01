Claudia Galanti galleggia, Mimran se la spassa da papà single

15:04 - Lei galleggia a filo d'acqua in piscina, il bellissimo lato B scolpito che fa capolino e lo sguardo sensuale. Lui fa il bagno nella vasca di casa con i suoi bambini. Claudia Galanti e Arnaud Mimran non potevano essere più distanti, dopo la fine della loro relazione. E mentre la showgirl paraguaiana continua a farsi vedere con il suo nuovo boyfriend Tommaso Buti, il miliardario francese si dedica ai figli e ad una nuova donna... l'ex di Daniele De Rossi.

La telenovela si fa intricata e ricca di suspance. La Galanti “galleggia” e non solo in piscina, bensì anche e soprattutto nella sua nuova vita e nella sua nuova storia d'amore con Tommaso Buti. Ha dovuto rinunciare ai lussi a cui era abituata, fa shopping, ma con un look più dimesso e casual e in uno scatto recente è in mezzo ad un campo di vitigni, invece che in Costa Azzurra o su uno yacht super lussuoso. Insomma, almeno fino a quando non verrà deciso l'importo per il mantenimento, per la bella Claudia, bisogna stringere un po' la cinghia. Ma anche su questo tema non c'è nulla di certo, visto che pare che i tre figli avuti da Mimran resteranno col papà.



Lui, dal canto suo, dopo aver sfogato la sua rabbia entrando nell'appartamento milanese di lei, prendendole i gioielli e strappandole i vestiti, si è un po' rilassato. La priorità restano i bambini, come mostrano io tanti scatti social da papà single insieme ai suoi sei figli. Ma, "the show must go on", la vita va avanti e lui non si tira certo indietro. Dimagrito, di otto chili, sorridente e in bella forma, il ricco imprenditore francese si dà alla mondanità in compagnia di vip e meno vip. Eccolo in una foto con Bar Refaeli, poi con Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, con cui si mormora, sia nata una love story. To be continued...