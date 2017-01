1 settembre 2014 Bar Refaeli ce l'ha fatta: la modella finalmente ha trovato un fidanzato Adi Ezra, affascinante imprenditore israeliano, ha fatto breccia nel cuore della modella single da quasi tre anni... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:46 - "Mi piace uscire, mi piace stare a casa, mi piacciono i film, mi piace magiare. Cos'ho di sbagliato? Perché sono da sola?" si lamentava qualche tempo fa Bar Refaeli. In effetti, dopo la storia con Leonardo DiCaprio la modella faticava a trovare un fidanzato. Il periodo "nero" è finito. Accanto a lei ora c'è Adi Ezra e, a giudicare dai baci social, tra loro pare essere scoccata la scintilla...

"Life is not measured by the numbers of breaths we take, but by the moments that take our breath away - La vita non si misura dal numero dei respiri che facciamo, ma dai momenti in cui ti manca il respiro". E ancora, "If you want to know if he loves you so, it's in his kiss... - Se vuoi sapere se ti ama, scoprilo dai suoi baci...". Una Bar Refaeli così innamorata non si vedeva dai tempi in cui frequentava Leonardo DiCaprio - reo non solo di averle spezzato il cuore ma anche di averla lasciata "sola" per quasi tre anni. Dopo di lui, infatti, la top israeliana ha fatto fatica a trovare la sua anima gemella tanto da lamentarsi in diverse interviste... La crisi di astinenza, però, è finita. Bar, infatti, ha "ufficializzato" il suo rapporto con Adi Ezra, imprenditore affascinante di origini ebraiche.



Alto, occhi azzurri e un indubbio charme, Adi ha fatto breccia nel cuore della modella tanto da meritarsi addirittura degli scatti social. Stando ai rumors, però, non sarebbe la prima volta che i due provano ad avere una storia... Già nel 2012, infatti, c'era stata una liaison ma il tutto era durato solo qualche mese. Questa volta pare si faccia sul serio visto che la coppia si è concessa una vacanza insieme in Grecia a Mykonos. A giudicare dagli scatti ripresi dai paparazzi, la passione è... inarrestabile.