Cicogna in volo per Denny Mendez e Oscar Generale

Momento d'oro per Denny Mendez. La ex Miss Italia, trasferitasi a Los Angeles dove vive con il compagno Oscar Generale continua la sua carriera a Hollywood dove ha appena finito di girare il suo primo film in inglese “Blood Trap” con Costas Mandylor e Vinnie Jones. La Mendez, che sarà ora impegnata nella promozione negli Usa, mostra le morbide forme della dolce attesa.