Chiara Ferragni apre a Milano il suo primo negozio... sbattendo contro la porta

E' tanta la curiosità per il nuovo traguardo raggiunto da Chiara Ferragni che, a Milano, in zona corso Como, aprirà mercoledì il suo primo negozio. La preview su Instagram dello store della fashion blogger ha raccolto più di 700mila visualizzazioni in poche ore. Un video in cui la si vede entrare emozionata (con tanto di "facciata" contro il maniglione) nello store mentre altre immagini sono state postate tra le "stories".