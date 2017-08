L'ex della Ferragni se la spassa con Gabrielle... in topless

Gabrielle in topless mette tutti a tacere. Dopo le voci che vorrebbero Fedez e Chiara Ferragni allontanare le nozze per colpa della gelosia del rapper per l'ex della blogger Riccardo Pozzoli, le foto social placano i sospetti e rimettono le coppie al loro posto. Il fotografo, nonché manager di Chiara, è felicemente fidanzato con Gabrielle Caunesil che tra l'altro sfoggia curve e topless che lasciano senza fiato.