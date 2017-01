Calendari 2016, un anno con le modelle più cliccate sui social

Diciotto mesi invece che 12. Si parte con ottobre 2015 e con la bellissima Francesca Ruocco, amatissima su Facebook, passando per Novembre con Gabriella Barros, Giugno con Elisa Scheffler, volto di Milan Channel e fidanzata con Guillaume Goufan e luglio con Ines Trocchia, modella emergente con parecchie campagne pubblicitarie al suo attivo e seguitissima sul web, per arrivare al dicembre 2016 di Michela Samele. Un anno e mezzo di bellezze "notturne" immortalate nelle bellissime immagini artistiche, dagli scenari surreali e fantastici, che Ricciardi ha ricreato in studio grazie ad un lavoro cominciato idealmente 30 anni fa.



Allora il fotografo genovese trascorse notti intere, come racconta lui stesso, con una Leica M a telemetro in mano, sulle scogliere della Liguria, in attesa che la luce della luna piena illuminasse le rocce bagnate dal mare in tempesta, utilizzando una speciale pellicola diapositiva per luce tungsteno. Questi personalissimi esperimenti sulle riprese in lunga esposizione gli permisero di realizzare un libro fotografico di grande successo, intitolato UNIVERSI IMMAGINATI.



Dopo 30 anni Ricciardi ha deciso di utilizzare la “nipote” della LEICA M4, la Leica M TYP 240 digitale, e, sempre munito del mitico Noctilux f 1, ha realizzato nel suo studio di Milano una serie di scatti simulando in luce continua la luce lunare e poi divertendosi a “immergerli” nei suoi vecchi e storici paesaggi notturni. Il risultato finale, una galleria di 18 immagini lunari ed oniriche, si è tramutato in questo calendario d'autore, a cui ha contribuito anche il designer Marco Melis e l'azienda Castellani Industria Ottiche, che ispirandosi alle immagini di Ricciardi, ha creato una collezione di originalissimi occhiali da sole.