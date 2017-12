Briatore atterra a Malindi, la Gregoraci resta in Italia... in topless

Flavio Briatore e il piccolo Nathan Falco sono atterrati a Malindi con l'aereo privato di famiglia, ma all'appello manca Elisabetta Gregoraci. La bella conduttrice appare invece in un topless mozzafiato (coperto dalle braccia) in uno scatto social pubblicato su Instagram... alimentando le voci di una crisi di coppia, di cui giù da settimane si parla.

Da tempo Flavio e Elisabetta non compaiono in coppia né sui social né altrove anche se per Natale, come si può presumere dagli scatti postati sui reciproci profili Instagram, i due hanno sicuramente festeggiato insieme a casa accanto al figlio Nathan Falco. Adesso però mentre l'imprenditore è in Africa nel suo resort a Malindi, lei temporeggia in Italia. Capodanno da separati?