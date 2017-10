Flavio Briatore dimentica Elisabetta con una mora... e c'è anche il bacio

L'incontro tra i due avviene in uno degli hotel più chic della città. E' qui che Spy immortala Briatore mentre bacia una mora che non è Elisabetta Gregoraci. Di cui da troppo tempo si sono perse le tracce accanto a lui. Così, dopo le vacanze separate, Elisabetta negli Stati Uniti, (ufficialmente per un corso di recitazione, ma sempre fotografata in spiaggia a prendere lezioni sì, ma di surf) Briatore in Sardegna e a Montecarlo con il figlio, anche l'autunno vede la coppia sempre lontana. E questa volta sembra che Briatore, nonostante le sue continue smentite, abbia trovato finalmente qualcuna in grado di consolarlo.