Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, amore sotto il sole

E' la coppia dell'estate, tutti parlano di loro: Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. "Spy", in edicola da sabato 19 agosto, pubblica le immagini, che Tgcom24 mostra in anteprima, delle loro inseparabili vacanze: dalla prima sera in discoteca alla fuga d'amore da Ibiza alla Sardegna a bordo di un aereo privato.

Dopo Elisabetta Canalis e Melissa Satta, Bobo Vieri ha perso la testa per un'altra (ormai ex) velina. Questa volta bionda. L'ex calciatore di casa a Miami ha trascorso la sua calda estate con la Caracciolo, prima a Milano Marittima, in occasione della Bobo Summer Cup, poi alle Baleari dove sono stati immortalati insieme dall'amico dell'ex calciatore Davide Lippi e dove pare sia scattato il primo bacio. E da qualche giorno sono atterrati in Costa Smeralda. Al momento i due, molto social, non si sbottonano sui rispettivi profili, ma l'estate non è ancora finita...