Costanza Caracciolo e Bobo Vieri nuova coppia dell'estate

Prima un sketch tra amici mentre si brinda in spiaggia, poi le tenerezze di coppia. Lippi posta il video social che ritrae Bobo mentre consegna una borsa di paglia alla bella Caracciolo, circondati dagli amici che urlano “bacio, bacio”. E' la presentazione ufficiale della liaison sbocciata alle Baleari tra l'ex calciatore e la showgirl (che per un mese erano stati insieme alla Bobo Summer Cup a Milano Marittima). Poche ore dopo alla festa serale per Lippi, Vieri e Costanza vengono pizzicati insieme: lei appollaiata sulle gambe di lui, cerca di voltarsi per non essere ripresa dallo smartphone dell'amico ma le immagini fanno presto il giro del web.