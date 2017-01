Belen, una soubrette già da piccola

"Scatti vintage" li definisce Belen, che su Instagram pubblica una serie di foto inedite di lei bambina insieme al fratello Jeremia, a mamma Veronica e alla bisnonna. La showgirl riapre la sua scatola dei ricordi, come ultimamente ama fare, e mostra pezzetti del suo passato felice in Argentina. La piccola Belencita ha lunghi capelli scuri, gli occhi vivaci e posa già come una soubrette! Il suo futuro da diva era già scritto...

Un abitino senza maniche a fiori e lo sguardo malizioso, sandali con le perline e pose da piccola diva. Belen ce l'ha fatta e tra i ricordi del suo passato ecco comparire anche la foto dei nonni, un vecchio scatto in bianco e nero di Clara Isabel Agostinelli e Josè Carlos Cozzani: “Mi mancate così tanto, quanto vorrei avervi ancora qui, quanto vorrei che tu nonna potessi vedere che c'è l'ho fatta!” scrive la showgirl commuovendo i suoi fan: “Saresti così fiera di me, tu che mi hai aperto le ali, tu che piangevi dietro la porta della tua stanza ogni volta che ripartivo per l'Italia, nascosta, senza farti sentire, lo facevi piano, in silenzio, solo i sorrisi mi facevi vedere, mi chiedevi….sei felice di la? E io ti rispondevo che avevo trovato una possibilità lavorativa, a te bastava vedere nei miei occhi l'entusiasmo".