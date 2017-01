Belen, un capo in body e tacchi a spillo

09:49 - Body nero traforato, tacchi vertiginosi e stacco di coscia da paura. Belen posa in intimo sulla scala in una mise mozzafiato, intanto sul suo Instagram fa un appello a chi volesse lavorare per lei. Sta per aprire un ristorante a Milano con l'amica Simona Miele e Joe Bastianich in un video spiega: “Apriremo a giugno e stiamo cercando personale qualificato... se qualcuno è interessato mandi una mail”. E chi non vorrebbe avere un capo così?

Tra annunci di lavoro e scatti ad alto tasso erotico, la moglie di Stefano De Martino mostra il segreto del suo fisico invidiabile: tante ore di duro allenamento. E così eccola alle prese con la prima lezione di snatch: un movimento rapido e brutale che richiede una buona preparazione atletica, che Belen ha raggiunto grazie alle sedute di crossfit, flessioni, corsa, e tanta concentrazione. La showgirl dimostra di sapersela cavare benissimo e di avere un'ottima preparazione aerobica. Insomma con un capo così, con tanta forza e sex appeal, chi vuole lavorare per lei deve “allenarsi” al meglio.