Belen sfida Eva Henger, di chi è il lato B più bello?

Non c'è stagione che tenga, le bellezze dello showbiz non attendono l'estate per mettersi a nudo. In giro per il mondo o davanti all'obiettivo di un fotografo sono pronte a lasciare un ricordo indelebile ai propri fan. Belen, in Qatar con Santiago e Andrea Iannone, "baila" in punta di piedi con uno slip che copre appena le sue natiche, mentre la sorellina è impegnata in Italia in uno shooting altrettanto infuocato. Madre di tre figli, Eva Henger illumina il suo lato B con un costume con laccetti bianco mentre augura la buona giornata ai suoi follower su Instagram. L'ex Miss Italia, in uno scatto di Carlo Battillocchi, posa di spalle mettendo in luce la sua elegante silhouette.



Emily Ratajkowsky, tra vacanze esotiche e servizi fotografici in bikini non perde occasione per mostrare il suo derrière. Perfetto anche insabbiato. Intanto dall'altra parte dell'oceano scatti selvaggi per Claudia Romani e Bella Hadid. Ma anche sul lettino dell'estetista se ne vedono di belle. I fan di Guendalina Tavassi ne sanno qualcosa...