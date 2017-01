Belen saluta Ibiza, sui social tre video con il meglio della sua estate

Felicità, divertimento, famiglia, amici, relax... e social. Questa in sintesi la vacanza a Ibiza di Belen Rodriguez. La showgirl ha sintetizzato la sua estate in tre video postati sui suoi profili social in cui racconta le sue giornate ai followers tra balli, piscina, barca, mare, feste. Ora è arrivato il momento anche per lei di tornare a casa.