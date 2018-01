Belen riabbraccia Santiago, che mamma sexy a Dubai

Prima il Capodanno con famiglia, amici e fidanzato alle Baleari e a Barcellona. Poi un volo per Dubai insieme a Santiago per godersi qualche giorno di vacanza con il figlio, reduce da un viaggio sulla neve con papà Stefano De Martino . Proseguono le feste di Belen Rodriguez che dopo aver brindato con Andrea Iannone , ora si diverte con il bimbo tra acquari e balletti.

A Barcellona ci era stata con tutta la banda dei Rodriguez: mamma Veronica, papà Gustavo, la zia Maria Jose, Jeremias e la fidanzata Sara, la pettinose Patrizia e naturalmente il fidanzato Andrea. Poi il rientro in città per aspettare Santiago di ritorno da St. Moritz con il ballerino e via di nuovo al caldo. Qualche giorno a Dubai per Belen e Santiago che si regalano coccole e divertimento social, senza dimenticare un pizzico di sensualità da parte della showgirl a cui risponde un attento Iannone. Come quando lei ha postato uno scatto sexy in intimo e lui ha commentato: “Ok, arrivo”.