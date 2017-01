Belen, primo piano sul décolleté

12:08 - Stesa sul letto con il seno appoggiato morbidamente sul lenzuolo, lo sguardo affascinante, le gambe incrociate e i piedi con i tacchi vertiginosi sospesi per aria. Posa da diva Belen e annuncia ai follower di essere pronta per uscire a festeggiare e con una bellezza così chi non vorrebbe uscire a festeggiare? Incanta e intriga la showgirl, che davanti all'obiettivo mette il suo décolleté mozzafiato.

L'ultima provocazione firmata Belen Rodriguez è stato uno scatto social in bianco e nero in cui la splendida showgirl appariva in tutta la sua scultorea perfezione. Qualche immagine dopo riecco la sexy argentina con Stefano De Martino a festeggiare il compleanno dell'amica Macia De Prete, sigaretta in bocca e sguardo da "guapa" maliziosa. Non smette mai di posare Belen, instancabile e inarrestabile passa con nonchalance da un set fotografico ad una festa tra amici, da un evento mondano alla cucina di casa. Starle dietro sembra impossibile, ma sui social l'aggiornamento è garantito. L'importante è che i riflettori siano sempre puntati, alle luci della ribalta private e pubbliche Belen non può rinunciare.