13 novembre 2014 Belen Rodriguez e Stefano De Martino ai ferri corti davanti a un locale milanese Novella 2000 riprende un litigio in strada dei Demartinez, poi però su Instagram i due... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:53 - Lei ha gli occhi lucidi, guarda esterrefatta il marito e sembra non sapere cosa rispondere. Lui è irritato, gesticola, urla, la rimprovera. Un normale litigio di coppia? Apparentemente sì... se non fosse che loro sono Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia più innamorata e "spiata" dello showbiz. Novella 2000 li ha ripresi a Milano, davanti a un locale, mentre fanno scintille. Cosa succede ai Demartinez?

Nessuno lo sa, ma certo è che dopo la tempesta può sempre tornare il sereno...



Anche i vip possono avere momenti di défaillance e così capita di perdere la pazienza, di essere troppo stanchi e nervosi per vedere le cose nella giusta ottica. Stefano De Martino ha appena intrapreso la sua nuova carriera di imprenditore nel settore dell'abbigliamento, Belen è super impegnata in televisione, come testimonial, modella, mamma e personaggio pubblico.



Si sta spesso lontani, si cerca di ritagliarsi momenti di intimità per stare insieme, ma la febbre social viola anche gli spazi privati e allora ecco che scattano gelosie latenti, piccoli rancori, rabbie nascoste e alta tensione. Anche i vip sono essere umani, imperfetti e fragili come tutti. Le favole esistano se ci si vuole credere, le storie d'amore perfette invece nella realtà sono davvero rare. Poi però il peggio passa, la rabbia scema, il film torna ai fotogrammi consueti e i vip tornano ad essere vip. Rieccoli i nostri eroi, Belen e Stefano De Martino mentre si baciano teneramente in palestra. Pace fatta. L'amore trionfa.