Belen più magra che mai, ma le curve restano

Giornate impegnate per Belen Rodriguez di ritorno dal weekend sui monti con Andrea Iannone e dopo aver fatto visita al nuovo nido d'amore che il pilota ha comprato a Lugano . La showgirl a Milano si dedica agli shooting in bikini insieme alla sorella Cecilia. Gli scatti che posta sul suo Instagram Stories lasciano senza fiato i follower...

Forme perfette, curve sinuose e linee più snelle che mai, Belen posa davanti ai flash, ma prima ancora si sbizzarrisce con lo smartphone nel camerino. Trucco, parrucco e smorfie davanti allo specchio mostrando scorci di pelle e mosse che affascinano i fan. Con un bikini a fascia, la Rodriguez, insieme a Cecilia, incanta e regala panorami ad alto tasso erotico.



Solo pochi giorni fa era sulla neve insieme ad Andrea Iannone e al piccolo Santiago. Qualche giorno di festa (il battesimo del figlio dell'amica Antonia Achille) e di relax sui monti (tra spa, corse sulla neve e momenti romantici) e poi via di corsa agli impegni milanesi. E dopo una lunga giornata in bikini per lo shooting del suo brand di costumi, Belen si distrae a cena con i fratelli Jeremias e Cecilia per una happy family perfetta.