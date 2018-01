Andrea Iannone, ecco la sua nuova casa a Lugano

Nuova casa (di lusso) a Lugano e nuova vita per la coppia Belen-Andrea Iannone. Sul numero di "Chi" in edicola da mercoledì 24 gennaio le immagini che Tgcom24 anticipa in esclusiva, della splendida dimora in cui il pilota andrà a vivere in attesa che la showgirl lo raggiunga con suo figlio. "Santiago ha appena iniziato la scuola americana a Milano, ma ho visto che anche qui c'è una scuola ideale per mio figlio", ha detto la Rodriguez.