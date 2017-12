Belen, letterina (social) a Babbo Natale con Santiago

E' giunto il momento di scrivere la letterina a Babbo Natale anche per Santiago De Martino che seduto sulle gambe di mamma Belen inizia a fare l'elenco dei suoi desideri. Il piccolo di casa Rodriguez vorrebbe un videogioco, tanti gomitoli di lana per il gatto Stich e una originalissima bicicletta con una scopa incorporata... E il video social del tenero siparietto supera il milione di click in pochissime ore.

Lontana dai riflettori, Belen è tutta per il suo Santiago che, a quattro anni, detta alla sua mamma l'elenco dei regali che vorrebbe trovare sotto l'albero di Natale. Non mancano un videogioco, un cucciolo di tigre "non vero" e un geco verde "finto". Il bambino pensa anche al suo gatto Stich per il quale chiede tanti gomitoli di lana con cui divertirsi. Ma il pezzo forte è "la bicicletta con la scopa incorporata" che "quando pedali la scopa fa i grattini alla schiena", racconta Santi, che non manca di fantasia. La Rodrugez scrive ogni parola mentre osserva il figlio divertita e intenerita e commenta: "Questa roba della bicicletta sarà un po' complessa da chiedere a Babbo Natale". Ma il bambino è felice e mette la sua firma... in attesa dei suoi grattini speciali. Chissà se anche Belen ha scritto la sua letterina...