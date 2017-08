Belen lascia Ibiza, Cecilia prende il comando

Non è più tempo di vacanze in famiglia per Belen e cecilia Rodriguez. Le due sorelle con i rispettivi compagni stanno trascorrendo le vacanze lontane l'una dall'altra. Cecilia inseparabile dal suo Francesco Monte, Belen ora con Andrea Iannone ora sola soletta con Santiago. A Ibiza però c'è un crocevia di partenze e arrivi. Belen parte per impegni di lavoro e Cecilia sbarca sull'isola. La staffetta è sexy e il bikini è identico.

Uno scatto con gli occhi strabuzzati ma un fisico perfetto per dire arrivederci all'isola delle Baleari che l'ha ospitata per un mese. Belen arriva in aeroporto diretta su altri lidi per impegni di lavoro, ma ad Ibiza poche ore prima era sbarcata Cecilia in compagnia del fidanzato e di alcuni amici. Cecilia prima di buttarsi nella movida preferisce rilassarsi tra tuffi in piscina e chiacchiere con la sua compagnia. E negli scatti social compare il bikini indossato il giorno prima da Belen: un triangolo color bronzo che mette in risalto le curve dell'argentina...