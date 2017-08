Belen, crisi superata con Iannone: "Sei tu il mio sole"

Una foto in cui appare sognante, con le mani di Belen che lo scapigliano, e una dedica d'amore: "Fra tante nuvole tu sei il mio sole! Grazie". Un romantico Andrea Iannone "smentisce" con un post su Instagram la crisi con la sempre più bella Rodriguez. E intanto la showgirl argentina "replica" con uno scatto a bordo piscina in cui mostra il lato B perfetto e sorseggia un cocktail sottolineando di essere in un periodo detox. Pace fatta?

"Detox time, non c è niente di meglio... continuo il mio percorso muy bueno", Belen pensa alla forma fisica e in vacanza da Ibiza è sempre più social. E anche se il fidanzato Iannone non compare più sul profilo della Rodriguez, pare che tra i due sia tornato il sereno. Negli ultimi giorni si sono rincorse infatti voci maligne che volevano la storia al capolinea, con un colpo di scena: il ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino.

Belen aveva provato a gettare acqua sul fuoco rispondendo a un commento di un follower che le chiedeva dove fosse lo sportivo: "E' qui con me". Ma intanto le foto di loro due insieme sono diventate sempre più rare. Poche ore fa Andrea è uscito allo scoperto con una dichiarazione pubblica. Un post in cui parla di nuvole passeggere e del sole che torna sempre. Un tentativo per riconquistarla o la conferma della pace? E, soprattutto, cosa risponderà Belen?