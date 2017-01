Belen e Stefano, quante novità: dopo le Maldive, ecco la casa nuova

12:19 - Belen Rodriguez e Stefano De Martino portano aria nuova nelle loro vite. Nessuna crisi, nessun divorzio all'orizzonte, ma qualche cambiamento sì e stavolta non si tratta di un semplice taglio di capelli. Mentre la coppia si godeva una seconda luna di miele alle Maldive, a Milano c'era chi stava preparando per loro un rifugio d'amore nuovo di zecca, rinnovando completamente l'appartamento della showgirl e del marito ballerino.

A presentare il nuovo arredamento ci ha pensato la stessa Belen, postando su Instagram il risultato di una settimana di lavoro in cui la sua casa si è completamente trasformata. La showgirl ha mostrato il letto matrimoniale, sormontato da una parete decorata in maniera imponente, il salotto con marmi, statue e arredi in stile orientale e le pareti dipinte di un verde opale che insieme ai mobili marrone scuro regalano un'atmosfera molto raccolta. Altri dettagli dei nuovi arredi, ricchi di farfalle, pappagalli, candelabri e statue di Buddha, sono stati forniti direttamente dal designer di Belen, mentre la showgirl era ancora alle Maldive.



E a confermare che il rapporto con il marito Stefano va a gonfie vele, nonostante il litigio che ha portato De Martino a trasferirsi in albergo per qualche giorno solo poche settimane fa, ecco anche lo scatto che ritrae la coppia abbracciata e più unita che mai nel nuovo salotto di casa. Insomma Belen, dopo aver rinnovato il look, rifà l'appartamento, ma a cambiare marito non ci pensa proprio.