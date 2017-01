Belen e Cecilia Rodriguez, ecco il lato B...ello dello shopping

In slip e reggiseno con la farfallina in vista distrae gli automobilisti di Milano, tanto da indurre il sindaco Pisapia a levare i cartelloni pubblicitari. Ma anche quando gira per shopping Belen Rodriguez è una continua distrazione. A farne le spese addirittura Babbo Natale. Che focalizza gli sguardi sulla showgirl e sulla sorellina. Cecilia sfoggia anche collant smagliati e sedere a vista.

Pomeriggio di shopping in centro per le Rodriguez in compagnia del piccolo Santiago. Le due entrano in una boutique e tra un acquisto e l'altro posano con Babbo Natale. Ma le distrazioni sono tante. Cecilia, che indossa una minisalopette e una maglia gialla, si accovaccia sulla scala e finisce per mettere in mostra più del dovuto.



Anche Belen catalizza gli sguardi con il suo fondoschiena perfetto racchiuso in un paio di leggings. E grazie agli stivaloni dai tacchi vertiginosi le gambe della showgirl appaiono ancora più affusolate e intriganti.